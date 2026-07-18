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У 23-летнего Беллингема 8 голов за Англию на ЧМ. Лишь Кейн и Линекер забили больше

Джуд Беллингем занимает третье место среди англичан по голам на чемпионатах мира. Сегодня полузащитник отличился в игре с Францией за третье место.

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