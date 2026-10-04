ВКС России ударили ФАБ-500 по пункту дислокации ВСУ в Днепропетровской области

Главное в тезисах: Удар по штурмовому полку: Российская авиация нанесла удар авиабомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации 425-го отдельного штурмового полка ВСУ в населённом пункте Крутояровка Днепропетровской области.
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