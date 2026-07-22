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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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427-я ракетка мира Торрес вышел в 1/4 финала в Эшториле – для него это первый турнир ATP в карьере

427-я ракетка мира Тьягу Торрес обыграл 30-ю ракетку Алехандро Табило во втором круге турнира ATP 250 в Эшториле со счетом 6:4, 6:4.

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