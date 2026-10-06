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Роспотребнадзор проверил всех сотрудников Иркутского противочумного института – чумы нет ни у кого

Роспотребнадзор проверил всех сотрудников Иркутского противочумного института – чумы нет ни у кого

Роспотребнадзор проверил всех сотрудников Иркутского противочумного института после смерти сотрудницы от пневмонии неизвестной этиологии в Шелеховской районной больнице.

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