Быть собой: как избавиться от комплексов и принять свой возраст

Можем ли мы быть свободными от возраста? Пожалуй, что нет. А от комплексов, связанных с тем, что становимся старше? Вот это уже вполне в наших силах! Тем более, что эти комплексы во многом надуманные и навязанные.
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