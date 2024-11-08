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Царьград

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Извержение вулканов на Камчатке: Второй столб пепла выбросил Шивелуч, активизировалась ещё одна сопка. Обстановка в городах

Извержение вулканов на Камчатке: Второй столб пепла выбросил Шивелуч, активизировалась ещё одна сопка. Обстановка в городах

На Камчатке второй день извергаются вулканы. Сопка Шивелуч выбросила уже два столба пепла, к ней присоединился ещё один вулкан.

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