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Загадочный золотой шар найден у берегов Аляски: ученые в недоумении

Загадочный золотой шар найден у берегов Аляски: ученые в недоумении

Необычный объект был найден на глубине около 3300 метров.У берегов Аляски экипаж исследовательского судна Okeanos Explorer обнаружил загадочный золотой шар, происхождение и назначение которого остаются полной загадкой для ученых.

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