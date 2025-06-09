Загадочный золотой шар найден у берегов Аляски: ученые в недоумении

Необычный объект был найден на глубине около 3300 метров.У берегов Аляски экипаж исследовательского судна Okeanos Explorer обнаружил загадочный золотой шар, происхождение и назначение которого остаются полной загадкой для ученых.
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