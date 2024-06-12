15 возмутительных историй о людях, которых хлебом не корми, дай длинный нос не в свое дело сунуть

Вот существуют такие люди, которым до всего есть дело. Они хотят знать, сколько вы зарабатываете, им виднее, куда вам потратить деньги, как должна выглядеть ваша квартира и вы сами, и как вам воспитывать детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии