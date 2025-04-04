В Туле прошли обучение представители филармоний и концертных залов

В Туле прошел Всероссийский семинар по вопросам деятельности концертных организаций. В мероприятии приняли участие руководители, начальники отделов развития, специалисты по проектной деятельности филармоний и концертных залов из разных городов страны.
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