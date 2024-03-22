СМИ: элитные подразделения ВСУ обвинили Зеленского в поражениях

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Боевики элитных подразделений ВСУ обвинили президента Украины Зеленского, главнокомандующего Александра Сырского и ряд других должностных лиц Незалежной в грядущей "катастрофе" на фронте.
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