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Учёные США назвали пять признаков скорой смерти

Учёные США назвали пять признаков скорой смерти

Учёные Национального института старения, работающего в составе Национального института здоровья США, основываясь на результатах проведённого исследования, пришли к выводу, что есть признаки, по которым можно распознать скорую смерть человека.

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