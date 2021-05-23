Учёные США назвали пять признаков скорой смерти

Учёные Национального института старения, работающего в составе Национального института здоровья США, основываясь на результатах проведённого исследования, пришли к выводу, что есть признаки, по которым можно распознать скорую смерть человека.
Учёные Национального института старения, работающего в составе Национального института здоровья США, основываясь на результатах проведённого исследования, пришли к выводу, что есть признаки, по которым можно распознать скорую смерть человека.
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