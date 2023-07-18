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Стала известна цель пытавшегося выкрасть образцы анализов Саакашвили польского врача

Стала известна цель пытавшегося выкрасть образцы анализов Саакашвили польского врача

Гендиректор больницы назвала цель пытавшегося выкрасть образцы для анализов Саакашвили польского врача Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси Польский нейрохирург Артур Заачинский пытался незаконно вынести из тбилисской клиники «Вивамеди» образцы для анализов экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, чтобы провести исследования исключительно в его собственной лаборатории, сообщила гендиректор больницы Нино Надирадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
&quot;Во время проверки выяснилось, что он спрятал в обувь завернутые в бумагу образцы волос и ногтей Саакашвили.&quot; А кал съел на месте : Говно как говно ! Пациент здоров .
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