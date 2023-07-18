Стала известна цель пытавшегося выкрасть образцы анализов Саакашвили польского врача

Гендиректор больницы назвала цель пытавшегося выкрасть образцы для анализов Саакашвили польского врача Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси Польский нейрохирург Артур Заачинский пытался незаконно вынести из тбилисской клиники «Вивамеди» образцы для анализов экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, чтобы провести исследования исключительно в его собственной лаборатории, сообщила гендиректор больницы Нино Надирадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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