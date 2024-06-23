«Лицо немного перекосило»: Татьяна Навка о том, как узнала о болезни Анастасии Заворотнюк и возила ее на лечение в парандже

В жизни каждого из нас наступают времена, когда привычный мир вдруг омрачается тяжелыми испытаниями. Так случилось и с известной актрисой Анастасией Заворотнюк, чья борьба с онкологией оставила свой отпечаток в сердцах её поклонников.