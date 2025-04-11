Радимов о Станковиче: «Ему столько хвалебных слов напели, что эйфория присутствует. «Спартак» вышел против «Махачкалы» не как команда, которая хочет выиграть золото»

Красно-белые дома уступили махачкалинцам (1:2) в матче 24-го тура чемпионата России. – Недооценили соперника точно, потому что в первые минуты «Спартак» вышел, мне кажется, на таком легком аллюре, думал, что не Денисов сейчас начнет забивать в свои ворота, а «Махачкала» по своим начнет лупить.