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Психолог объяснил, почему миллениалы быстро расстаются

Психолог объяснил, почему миллениалы быстро расстаются

Брак становится проектом с возможностью "пересмотра условий", а не безусловным обязательством Психолог Валентин Денисов-Мельников в беседе с "Абзацем" отметил, что миллениалы дольше ищут партнера, позже вступают в брак и не стремятся сохранять семейные отношения.

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