Психолог объяснил, почему миллениалы быстро расстаются

Брак становится проектом с возможностью "пересмотра условий", а не безусловным обязательством Психолог Валентин Денисов-Мельников в беседе с "Абзацем" отметил, что миллениалы дольше ищут партнера, позже вступают в брак и не стремятся сохранять семейные отношения.