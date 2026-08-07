Психолог объяснил, почему миллениалы быстро расстаются

Брак становится проектом с возможностью "пересмотра условий", а не безусловным обязательством Психолог Валентин Денисов-Мельников в беседе с "Абзацем" отметил, что миллениалы дольше ищут партнера, позже вступают в брак и не стремятся сохранять семейные отношения.
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