Президент США Дональд Трамп допустил выдвижение на пост главы государства на третий срок, несмотря на конституционные ограничения.
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