PS5 и Xbox Series X сравнили по производительности в играх

PlayStation 5 и Xbox Series X демонстрируют схожую производительность в играх. Эксперты Digital Foundry пояснили, что PlayStation 5 имеет более быстрый и эффективный шейдерный компилятор, а также низкоуровневый API, который позволяет лучше использовать возможности устройства.
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