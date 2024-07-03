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PS5 и Xbox Series X сравнили по производительности в играх

PS5 и Xbox Series X сравнили по производительности в играх

PlayStation 5 и Xbox Series X демонстрируют схожую производительность в играх. Эксперты Digital Foundry пояснили, что PlayStation 5 имеет более быстрый и эффективный шейдерный компилятор, а также низкоуровневый API, который позволяет лучше использовать возможности устройства.

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