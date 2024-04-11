"ЛЮДИ ПАДАЛИ ПРЯМО НА УЛИЦЕ": СМЕРТЕЛЬНАЯ ШАУРМА ВМЕСТО РУССКИХ ПИРОЖКОВ

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Закон и Порядок

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ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ Для того чтобы власть задумалась о проблеме миграции, понадобился массовый расстрел русских в концертном зале.

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Комментарии
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Андрей
а мне, на пример, дико , что столько народа покупают и едят шаурму, после тысяч случаев отравления.
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13 час.
Катерина
Шаурма - это  вкусно. ОНА  не  виновата,  что  её  готовят без  соблюдения норм санитарии... Надо  думать,  что  и где брать. У  меня  вот  подружка была большой  любительницей  фермерских  молочных  продуктов с рынка....  пока  не  траванулась  творожком...   Года  три  ничего  больше  на  рынке  не  брала.  Сейчас  опять  берёт... правда, у других  фермеров.
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10 час.

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