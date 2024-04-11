ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ Для того чтобы власть задумалась о проблеме миграции, понадобился массовый расстрел русских в концертном зале.
"ЛЮДИ ПАДАЛИ ПРЯМО НА УЛИЦЕ": СМЕРТЕЛЬНАЯ ШАУРМА ВМЕСТО РУССКИХ ПИРОЖКОВ
Комментарии
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Андрей
а мне, на пример, дико , что столько народа покупают и едят шаурму, после тысяч случаев отравления.
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13 час.
Катерина
Шаурма - это вкусно. ОНА не виновата, что её готовят без соблюдения норм санитарии... Надо думать, что и где брать. У меня вот подружка была большой любительницей фермерских молочных продуктов с рынка.... пока не траванулась творожком... Года три ничего больше на рынке не брала. Сейчас опять берёт... правда, у других фермеров.
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10 час.
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