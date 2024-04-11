"ЛЮДИ ПАДАЛИ ПРЯМО НА УЛИЦЕ": СМЕРТЕЛЬНАЯ ШАУРМА ВМЕСТО РУССКИХ ПИРОЖКОВ

Катерина

Шаурма - это вкусно. ОНА не виновата, что её готовят без соблюдения норм санитарии... Надо думать, что и где брать. У меня вот подружка была большой любительницей фермерских молочных продуктов с рынка.... пока не траванулась творожком... Года три ничего больше на рынке не брала. Сейчас опять берёт... правда, у других фермеров.