Нардеп Дубневич подозревается в крупномасштабном хищении газа на миллиарды гривен

Нардепа Дубневича объявили в розыск по подозрению в хищении газа на 2,1 млрд гривен. Согласно информации следствия, с 2013 по 2017 годы депутат организовал хищение природного газа с помощью своих подчиненных из Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в Львовской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии