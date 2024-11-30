Профессиональный уход за кожей: основные этапы и рекомендации

В большинстве случаев домашние средства имеют не такие активные ингредиенты, как профессиональные. Концентрация активных компонентов в профессиональных средствах гораздо выше, чем в средствах для домашнего использования и, тем более, в косметике из масс-маркета.
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