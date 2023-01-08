Сбежавший в США актер Артур Смольянинов назвал шутом своего коллегу Ивана Охлобыстина

Актер театра, кино и телевидения Артур Смольянинов, в числе прочих артистов покинувший Россию в свете проведения спецоперации на Украине, жестко высказался в адрес своего коллеги и крестного отца — звезды сериала «Интерны» Ивана Охлобыстина.