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Сбежавший в США актер Артур Смольянинов назвал шутом своего коллегу Ивана Охлобыстина

Сбежавший в США актер Артур Смольянинов назвал шутом своего коллегу Ивана Охлобыстина

Актер театра, кино и телевидения Артур Смольянинов, в числе прочих артистов покинувший Россию в свете проведения спецоперации на Украине, жестко высказался в адрес своего коллеги и крестного отца — звезды сериала «Интерны» Ивана Охлобыстина.

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