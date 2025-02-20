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Царьград

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В России подорожали популярные лекарства

В России подорожали популярные лекарства

Росстат сообщил подорожании популярных лекарств в России. Буквально за неделю поднялись цены на лекарства для сердца, а также на активированный уголь и левомеколь.

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