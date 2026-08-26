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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» договорился с 18-летним защитником сборной Италии Аханором и ведет переговоры с «Аталантой»

« Челси » работает над трансфером  Онеста Аханора . По данным инсайдера Фабрицио Романо , лондонцы успешно ведут переговоры с «Аталантой».

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