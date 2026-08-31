Букмекеры обновили котировки на фаворита РПЛ после шестой победы «Краснодара» и ничьей «Спартака»

На выходных состоялись матчи очередного тура РПЛ.На выходных состоялись матчи очередного тура РПЛ. «Краснодар» одержал шестую победу подряд на старте сезона — «быки» стали третьей командой в истории РПЛ, кому это удалось.
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