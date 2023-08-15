Военное обозрение

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Офицер группировки войск «Юг»: Один из российских танков выдержал прямое попадание из переносной ПТУР западного образца

Офицер группировки войск «Юг»: Один из российских танков выдержал прямое попадание из переносной ПТУР западного образца

Переносная противотанковая управляемая ракета (ПТУР) NLAW смогла лишь подбить, но не уничтожить один из российских танков, сопровождавший штурмовую колонну на Авдеевском направлении.

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