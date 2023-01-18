Любопытности и невероятности

9 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Браво, Александр Роджерс !!! Очень полезная статья для промывки мозгов некоторых жалельщиков укронацистов !!! С юморо...Нацизм, как инстр...
  • Инэсса ив
    Жаль….очень….Досталь, Николай ...
  • Сергей Нововожилов
    Весной их будет больше.Почти половина ев...

Четыре «ну вот и всё» для России. Ужасная правда

Четыре «ну вот и всё» для России. Ужасная правда

Ладно, так и быть. Сегодня будет текст для любителей «ты рассказал мне просто правду, а я ужасную хочу, такую чтобы ужаснуться*, завыть, забиться, захрипеть»(с)*Я сегодня такой хороший, что даже оригинальное слово заменил на более цензурное.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх