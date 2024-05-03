В нацпарк Челябинской области вернулись краснокнижные чернозобые гагары

В национальном парке «Таганай» вновь зафиксировали появление краснокнижных чернозобых гагар. Эти птицы регулярно посещают Большое Тесьминское водохранилище на территории парка, где обустраиваются на период летней нерестовой активности и выведения потомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии