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Царьград

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Гляциолог Чернов назвал самый опасный ледник России, который может повторить непальскую катастрофу

Гляциолог Чернов назвал самый опасный ледник России, который может повторить непальскую катастрофу

Ледник Колка на Кавказе унёс жизнь Сергея Бодрова и его съёмочной группы, и может стать причиной ещё одной трагедии.

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