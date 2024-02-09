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Дефицит кадров увеличивается в гостиничной отрасли России

Дефицит кадров увеличивается в гостиничной отрасли России

РИАМО - 9 фев. Глава комитета Российского союза туриндустрий Алексей Мусакин заявил, что в туристической отрасли страны растет дефицит кадров, так как число размещенных на рынке вакансий значительно превысило количество соискателей.

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