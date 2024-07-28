Живущие более двух лет в плену морпехи «Азовстали» обратились к офису Зеленского

Какой, на хрен "обмен"? Почему эти мрази до сих пор не в лагерях? Это на военовленные, а военные преступники.

Дмитрий Гурин

И эти "жмыхи" хотят чтоб их обменяли даже после того как руководство ВСУ их приговорило к ликвидации. Мысля про них только одна: "Хотят вернуться только для того чтоб снова вести БД против ВС России". Какой нах обмен пусть в тайге у медведей шишки тырят.... лет 15-20.....