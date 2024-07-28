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Живущие более двух лет в плену морпехи «Азовстали» обратились к офису Зеленского

Живущие более двух лет в плену морпехи «Азовстали» обратились к офису Зеленского

Украинские морпехи «Азовстали», которые находятся в плену уже более двух лет, записали видеообращение к кабинету президента Украины Владимира Зеленского и руководству страны с просьбой их обменять.

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Комментарии
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Karmadon
Какой, на хрен &quot;обмен&quot;? Почему эти мрази до сих пор не в лагерях? Это на военовленные, а военные преступники.
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17 час.
Дмитрий Гурин
И эти &quot;жмыхи&quot; хотят чтоб их обменяли даже после того как руководство ВСУ их приговорило к ликвидации. Мысля про них только одна: &quot;Хотят вернуться только для того чтоб снова вести БД против ВС России&quot;. Какой нах обмен пусть в тайге у медведей шишки тырят.... лет 15-20.....
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16 час.
HotRS
Если быть точным, то это морпехи взятые в плен на заводе имени Ильича. Разницы большой нет, Азовсталь или Ильича.
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12 час.

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