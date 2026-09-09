Юная спортсменка с Лодочной выиграла бронзу в беге на 60 метров

Спортсменка теннисной школы «Гераклион» Мария Бараз показала, что талантлива не только на корте. Она завоевала бронзовую медаль на Всероссийском легкоатлетическом турнире», который прошел на спортивной арене «Салют Гераклион» на Лодочной.