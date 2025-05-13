Артем Дмитрук: Медведчук и Новинский предлагали Зеленскому прекратить конфликт в феврале 2022 года

Кто действительно общался с Зеленским в начале войны, и какие угрозы были высказаны? Какова истинная позиция Зеленского по вопросу завершения войны и территориальной целостности Украины? Зеленский заявил, что люди Медведчука и Новинского звонили ему в начале войны.