Артем Дмитрук: Медведчук и Новинский предлагали Зеленскому прекратить конфликт в феврале 2022 года

Кто действительно общался с Зеленским в начале войны, и какие угрозы были высказаны? Какова истинная позиция Зеленского по вопросу завершения войны и территориальной целостности Украины? Зеленский заявил, что люди Медведчука и Новинского звонили ему в начале войны.
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