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Газета.ру

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"Осторожно, новости": рейс из Москвы в Анталью сел в Минводах

"Осторожно, новости": рейс из Москвы в Анталью сел в Минводах

Самолет, летевший из Москвы в Анталью, экстренно приземлился в Минеральных Водах, пишет «Осторожно, новости».

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