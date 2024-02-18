Tesla построит самую большую зарядную станцию для электрокаров

Согласно заявке на получение разрешения на строительство, станция будет иметь места для 164 электромобилей, что практически вдвое больше, чем у текущего лидера – станции в комплексе Harris Ranch в Коалинге, штат Калифорния, с 98 зарядными местами.
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