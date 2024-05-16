Атмосферное место в горах Кудепсты 😍 Именно здесь у нас будет семейный фестиваль от сообщества «СВОИ» и семьи Маркунасовых ❤️ 22 июня дата подобрана не случайно.
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Атмосферное место в горах Кудепсты 😍 Именно здесь у нас будет семейный фестиваль от сообщества «СВОИ» и семьи Маркунасовых ❤️ 22 июня дата подобрана не случайно.