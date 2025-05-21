Максакова* через суд попыталась оспорить права детей на недвижимость в Москве

Оперная певица Мария Максакова* пыталась оспорить в суде Москвы права на недвижимое имущество. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, ответчиками по иску выступили ее дети Илья и Людмила.
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