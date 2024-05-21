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Врач предупредила об угрожающих жизни последствиях приема обезболивающих

Врач предупредила об угрожающих жизни последствиях приема обезболивающих

Злоупотребление нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС) может стать причиной почечной недостаточности и других угрожающих здоровью и жизни заболеваний: гастрита, язвы желудка или желудочно-кишечного кровотечения, повышения давления, предупредила невролог-алголог, заведующая Центром изучения боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Терехова.

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