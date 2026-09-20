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Татар-информ

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Артур Кортес рассказал о фотоконкурсе на выборах и казусе с авто

Артур Кортес рассказал о фотоконкурсе на выборах и казусе с авто

Фото: Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ» Ведущий фотоконкурса «Всей семьей на выборы!» на ТНВ Артур Кортес рассказал, как принять участие в розыгрыше iPhone 17.

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