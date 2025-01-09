Phison показала влияние SSD на автономность ноутбуков и заявила, что её контролл...

Phison показала влияние SSD на автономность ноутбуков и заявила, что её контроллер E31T здесь лучшийНа технологической выставке CES 2025 компания Phison представила эталонный SSD на контроллере E31T, который показал впечатляющие результаты в тестах на энергоэффективность.
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