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Phison показала влияние SSD на автономность ноутбуков и заявила, что её контролл...

Phison показала влияние SSD на автономность ноутбуков и заявила, что её контролл...

Phison показала влияние SSD на автономность ноутбуков и заявила, что её контроллер E31T здесь лучшийНа технологической выставке CES 2025 компания Phison представила эталонный SSD на контроллере E31T, который показал впечатляющие результаты в тестах на энергоэффективность.

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