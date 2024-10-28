⚡️Распутица вносит свои коррективы в планы ВСУ. Противник начинает испытывать ряд проблем, напрямую связанных с погодой.
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⚡️Распутица вносит свои коррективы в планы ВСУ. Противник начинает испытывать ряд проблем, напрямую связанных с погодой.
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