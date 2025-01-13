Mundfish показала глаза Стрый из дополнения “Чары морских глубин” для Atomic Heart – е...

Mundfish показала глаза Стрый из дополнения “Чары морских глубин” для Atomic Heart – его релиз состоится уже 28 январяНедавно студия Mundfish показала несколько изображений со статуей Нептуна, которую игроки увидят в предстоящем дополнении “Чары морских глубин” для Atomic Heart: источник#Atomic_Heart #Mundfish.