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В Темиртау принимают заявки на получение жилищных сертификатов

В Темиртау принимают заявки на получение жилищных сертификатов

Приём заявлений на получение жилищных сертификатов стартовал в Темиртау. Подать их могут многодетные, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, а также неполные семьи из числа очередников, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.

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