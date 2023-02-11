В Темиртау принимают заявки на получение жилищных сертификатов

Приём заявлений на получение жилищных сертификатов стартовал в Темиртау. Подать их могут многодетные, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, а также неполные семьи из числа очередников, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
Приём заявлений на получение жилищных сертификатов стартовал в Темиртау. Подать их могут многодетные, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, а также неполные семьи из числа очередников, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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