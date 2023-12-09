Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 9 декабря

Власти непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра решили находящегося в розыске Интерпола Виктора Панюшина, прозванного в криминальных кругах "Витей Паном".
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олег Бузанов
Власти непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра решили находящегося в розыске Интерпола Виктора Панюшина, прозванного в криминальных кругах "Витей Паном". Бред автора. Вы читали, что написали? Почему здесь основная масса статей с грамматическими и прочими ошибками? Эти статьи ни кто не проверяет? Стыдно за Россию!!!
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