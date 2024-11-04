Бойцы СВО провели экскурсию по блиндажу

Видео опубликовал петербургский «Народный фронт» Бойцы ПВО с покровского направления, которым петербургский «Народный фронт» часто помогает гуманитарной помощью и передавал автомобили, показали видео, как они живут на передовой.
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