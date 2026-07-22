Протоиерей из Рязани раскритиковал публикацию о дубе от бесплодия

Протоиерей Дмитрий Фетисов раскритиковал статью «РИА Новости» о дубе, избавляющем от бесплодия.Настоятель Николо-Ямского храма в Рязани протоиерей Дмитрий Фетисов раскритиковал публикацию «РИА Новостей» о том, у какого дуба семьи просят об избавлении от бесплодия.