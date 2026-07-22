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Рязанские новости

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Протоиерей из Рязани раскритиковал публикацию о дубе от бесплодия

Протоиерей из Рязани раскритиковал публикацию о дубе от бесплодия

Протоиерей Дмитрий Фетисов раскритиковал статью «РИА Новости» о дубе, избавляющем от бесплодия.Настоятель Николо-Ямского храма в Рязани протоиерей Дмитрий Фетисов раскритиковал публикацию «РИА Новостей» о том, у какого дуба семьи просят об избавлении от бесплодия.

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