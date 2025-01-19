TechCrunch: Apple вместе с TikTok удалила из App Store еще 10 приложений

В рамках исполнения закона о защите американцев от приложений, контролируемых странами-недоброжелателями, Apple удалила из американского App Store еще десять приложений, принадлежащих компании ByteDance, кроме непосредственно клиента TikTok.
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