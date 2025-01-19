Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Часовщик
    Какие же они тупые,марионетка возомнила из себя, не понятно что.Посылают дурке вооружение,а Путин должен отступить.Ну...Глава МИД ФРГ Бер...
  • Валентин Воробьев
    Россия - многократные нарушения? А США белые и пушистые что ли?Макгрегор: США не...
  • Владимир Петров
    Ничего страшного - озорные частушки. Празднично-карнавальное отступление от повседневной морали, несколько раблезианс...Ural Mash: депута...

TechCrunch: Apple вместе с TikTok удалила из App Store еще 10 приложений

TechCrunch: Apple вместе с TikTok удалила из App Store еще 10 приложений

В рамках исполнения закона о защите американцев от приложений, контролируемых странами-недоброжелателями, Apple удалила из американского App Store еще десять приложений, принадлежащих компании ByteDance, кроме непосредственно клиента TikTok.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх