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Минэнерго Украины: часть жителей Одессы и двух регионов остались без света

Минэнерго Украины: часть жителей Одессы и двух регионов остались без света

Министерство энергетики Украины сообщило в Telegram-канале, что из-за повреждений на линиях электропередачи без света осталась часть потребителей в Сумской и Черниговской областях, а в Одессе порядка 28 тысяч жителей из-за ремонта на ТЭЦ обесточены.

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