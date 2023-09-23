Минэнерго Украины: часть жителей Одессы и двух регионов остались без света

Министерство энергетики Украины сообщило в Telegram-канале, что из-за повреждений на линиях электропередачи без света осталась часть потребителей в Сумской и Черниговской областях, а в Одессе порядка 28 тысяч жителей из-за ремонта на ТЭЦ обесточены.