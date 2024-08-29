Перед Украиной маячит перспектива самой тяжелой зимы в истории

Власти Украины предупреждают население о том, что предстоящая зима будет чрезвычайно сложной, после того как Россия провела масштабный воздушный налет, целью которого стала энергетическая инфраструктура страны.
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