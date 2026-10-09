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Ученые нашли способ снизить риски развития рака легких за годы до появления опухоли

Ученые нашли способ снизить риски развития рака легких за годы до появления опухоли

Ученые из Университетского колледжа Лондона изучили образцы крови и тканей людей из программы наблюдения и скрининга рака легких, а также провели эксперименты на моделях мышей.

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