«‎Печальный день»: В Европе удручены «‎ударом возмездия» США по Украине за российские НПЗ

Главное в тезисах: Ультиматум из Вашингтона: Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Киев и европейских союзников о возможной приостановке обмена разведданными и закупок американского оружия для ВСУ, если удары по российским НПЗ не прекратятся.