НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

187 подписчиков

«‎Печальный день»: В Европе удручены «‎ударом возмездия» США по Украине за российские НПЗ

«‎Печальный день»: В Европе удручены «‎ударом возмездия» США по Украине за российские НПЗ

Главное в тезисах: Ультиматум из Вашингтона: Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Киев и европейских союзников о возможной приостановке обмена разведданными и закупок американского оружия для ВСУ, если удары по российским НПЗ не прекратятся.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым